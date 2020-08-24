"Территории с ОЭЗ являются привлекательными для вложения средств", - Глеб Никитин Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал изменения в закон "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций", которые были приняты на заседании Законодательного собрания региона

Освобождение резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" от уплаты транспортного налога на 10 лет и снижение ставки по налогу на прибыль в областной бюджет являлось инициативой Глеба Никитина. По мнению губернатора, предоставление налоговых льгот резидентам особой экономической зоны позволит создать в Нижегородской области более выгодные условия ведения бизнеса и повысит ее инвестиционную привлекательность.

"Мы достигли неплохих результатов во взаимодействии с инвесторами и в 2019 году вошли в топ-20 регионов национального инвестрейтинга АСИ. Теперь нужно улучшить условия реализации проектов в Нижегородской области", - сказал он.

"Территории с преференциальным статусом, особенно ОЭЗ, являются одним из факторов привлекательности субъекта для вложения средств. При равных сырьевых, кадровых и логистических издержках крупные инвесторы зачастую предпочитают именно тот регион, в котором есть ОЭЗ, а значит, и более выгодные условия. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда предприниматели тщательно оценивают расходы и риски, проявляя интерес именно к преференциальным зонам", - пояснил Глеб Никитин.

ОЭЗ промышленно-производственного типа создана в Дзержинске в мае 2020 года. Общая площадь ОЭЗ превышает 72 га. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей.

Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов, в соответствии с федеральным законодательством резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога – на 5 лет, а также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2%.

"С учетом федеральных норм потребовалось внесение изменений в региональное законодательство. Было принято решение предусмотреть следующие налоговые льготы для резидентов ОЭЗ "Кулибин": освободить их на 10 лет от уплаты транспортного налога; установить ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% с первого по пятый год действия ОЭЗ, 3% – с шестого по десятый год, 12,5% – с одиннадцатого по сорок девятый год", - пояснил он.

Функционирование ОЭЗ в Нижегородской области будет способствовать реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках национальных проектов. В первую очередь это касается производства импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров, повышения производительности труда. Заявка на создание ОЭЗ была подготовлена Корпорацией развития региона, которая выступает ее управляющей компанией.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов в Нижегородской области также созданы ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных. Кроме того, правительство региона в течение нескольких месяцев реализует комплекс мер по улучшению инвестклимата и повышению эффективности взаимодействия с инвесторами. Такое поручение дал своим заместителям губернатор Глеб Никитин.