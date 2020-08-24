Кассационный суд переместят из Кремля в здание Дворца труда на Большой Покровской

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Бывший Дворец труда (Дом профсоюзов, ул. Большая Покровская, 1) готовят к реставрации для арбитражного суда Волго-Вятского округа, который сейчас размещен четвертом корпусе Нижегородского кремля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Подрядчика, который выполнит проектные и изыскательские работы для реконструкции с элементами реставрации здания, ищет управление судебного департамента в Нижегородской области.
Конкурс проводится в электронной форме с ограниченным участием. Срок подачи заявок – до 10 сентября, к 16 сентября планируется выбрать подрядчика. Сами работы необходимо выполнить к 24 сентября.
На проектные и изыскательские работы заложено 95 млн рублей из федерального бюджета.
Напомним, что и для арбитражного суда первой инстанции, который сейчас находится на территории Кремля, ранее хотели построить в городе отдельное здание. Предполагалось, что оно расположится в районе улиц Красносельской и Ильинской, а его площадь составит 16 тысяч кв. метров.
СПРАВКА:
Дворец труда (Дом профсоюзов) - здание построенное архитектором Цейдлером по заказу Бугрова в стиле французского барокко. В здании до 1894 года размещался городской театр. Затем в нем находилась городская Дума и Дворец профсоюзов.
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