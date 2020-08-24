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Общество

Кассационный суд переместят из Кремля в здание Дворца труда на Большой Покровской

27 августа 2020 18:25  [63] Общество

Фото: с сайта google.maps

Бывший Дворец труда (Дом профсоюзов, ул. Большая Покровская, 1) готовят к реставрации для арбитражного суда Волго-Вятского округа, который сейчас размещен четвертом корпусе Нижегородского кремля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчика, который выполнит проектные и изыскательские работы для реконструкции с элементами реставрации здания, ищет управление судебного департамента в Нижегородской области.

Конкурс проводится в электронной форме с ограниченным участием. Срок подачи заявок – до 10 сентября, к 16 сентября планируется выбрать подрядчика. Сами работы необходимо выполнить к 24 сентября.

На проектные и изыскательские работы заложено 95 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, что и для арбитражного суда первой инстанции, который сейчас находится на территории Кремля, ранее хотели построить в городе отдельное здание. Предполагалось, что оно расположится в районе улиц Красносельской и Ильинской, а его площадь составит 16 тысяч кв. метров.

СПРАВКА:

Дворец труда (Дом профсоюзов) - здание построенное архитектором Цейдлером по заказу Бугрова в стиле французского барокко. В здании до 1894 года размещался городской театр. Затем в нем находилась городская Дума и Дворец профсоюзов.

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