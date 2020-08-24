Мемориальная композиция в честь 100-летия танкостроения создана в нижегородском Парке Победы Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Мемориальная композиция в честь 100-летия отечественного танкостроения создана в Парке Победы, расположенного в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Торжественная церемония открытия памятника советскому танкисту Зиновию Колобанову состоялась 27 августа. В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов, вице-президент и председатель Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Петр Колтыпин, генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин, почетный консул Республики Армения в Нижегородской области Агаси Алекян и другие.

"Сегодня мы собрались здесь, в Парке Победы, чтобы почтить вклад нижегородцев в дело отечественного танкостроения и еще раз вспомнить подвиг наших соотечественников. Нижний Новгород является родиной первого отечественного танка: сто лет назад на заводе "Красное Сормово" было произведено испытание на ходу танка "Борец за свободу тов. Ленин". Сотни рабочих и инженеров со всей страны вкладывали свой труд и энергию, чтобы отечественный танк стал реальностью, огромную роль сыграли здесь и сормовичи. Всего на заводе "Красное Сормово" за годы Великой Отечественной войны было выпущено более 12 тысяч средних танков Т-34. Это неотъемлемая часть трудового подвига горьковчан, в память о котором в 2020 году Нижнему Новгороду присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", - сказал Глеб Никитин.

"В композицию, посвященную 100-летию танкостроения, вошел макет первого отечественного танка, а также танки ИС-2 и Т-34. Центральное место занимает памятник советскому танкисту Зиновию Колобанову, созданный по инициативе местных ветеранов. Во время Великой Отечественной войны Зиновий Григорьевич в одном бою уничтожил 22 танка противника", – добавил губернатор.

"Сормовичи всегда проявляли высшую степень ответственности в вопросе укрепления обороноспособности нашей страны. 170 лет истории завода неоднократно доказывали, что "Красное Сормово" - завод-универсал, завод-первопроходец. Мы гордимся тем, что наши люди были первыми не только в судостроении. Мы еще и первый танк в России построили. Поэтому мы открываем сегодня памятник нижегородцам - смелым, предприимчивым, волевым, отважным. Такими были сормовичи, таким был и Зиновий Колобанов", – рассказал Михаил Першин.

"Отечественная танковая промышленность прошла путь от модификации танка французской автомобильной фирмы "Рено" до самостоятельной отрасли с оригинальными конструкторскими и технологическими решениями. Мы можем гордиться тем, что этот путь длиною в сто лет начинался на нижегородской земле. И вот в ту же дату - 27 августа - 13 лет назад по указу президента было принято решение о создании корпорации "Уралвагонзавод", которая объединила конструкторские бюро и промышленные предприятия. Танки, которые сегодня стоят на защите наших рубежей, – лучшие в мире. Ключевое выставочное событие сферы обеспечения обороны и безопасности государства – форум "Армия-2020", который сейчас проходит, еще раз это доказывает. Однако танк без экипажа – ничто. Хочется, чтобы подрастающее поколение понимало это, знало отечественную историю и наших героев – защитников Родины. Только тогда нас ждет светлое будущее", - отметил Александр Потапов.

Памятник Зиновию Колобанову установлен на средства меценатов. В числе инвесторов – "Концерн Уралвагонзавод", "Завод "Красное Сормово", "Сбербанк", а также почетный консул Республики Армения в Нижегородской области Агаси Алекян, генеральный директор ООО "Столица Нижний" Олег Головко и генеральный директор ООО "ФОБОС-ТС" Сергей Лазарев.

"Теперь у Парка Победы появилась душа, ведь без человека машина теряет всякую силу. Без танкиста, его мужества и воли к победе любая техника – только груда железа. И я искренне рад, что такое логичное и стройное завершение композиции парка происходит с участием Сбербанка. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать проекты парка и реализовывать инициативы региона. Развитие инфраструктуры Нижегородской области является одним из важнейших направлений работы банка", – сказал Петр Колтыпин.

В пресс-службе добавили, что монумент не случайно установлен в Парке Победы. Мемориальный парк – основной объект инфраструктуры патриотического воспитания в регионе. На его территории выставлена масштабная экспозиция из более 40 образцов военной техники, произведенной в разные годы на нижегородских и других заводах России.