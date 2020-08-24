Юрий Шалабаев пригласил мэров городов-побратимов на 800-летие Нижнего Новгорода Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мэры городов-побратимов Нижнего Новгорода в режиме видеосвязи обсудили предстоящее празднование 800-летия города. Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев пригласил руководителей городов принять участие в юбилейных торжествах, сообщили в пресс-службе администрации.

"Сейчас мы формируем общую программу, которая будет полезна не только Нижнему Новгороду, но и городам-побратимам. Безусловно, международное сотрудничество и в экономической, и в социокультурной сфере очень важно для всех нас", - Юрий Шалабаев.

Участие в видеоконференции приняли руководители городов Эссен (Германия) - член правления Общества германо-российских встреч города Эссен, господин Александр Мейер, Цзинань (Китай) - начальник канцелярии иностранных дел Народного Правительства города Цзинань, госпожа Тянь Ин, Тампере (Финляндия) - вице-мэр города Тампере, господин Яакко Стенхял, Сувон (Республика Корея) - мэр города Сувон, господин Йом Тэ-Йонг, Нови Сад (Сербия) - мэр города Нови Сад, господин Милош Вучевич, Сухум (Абхазия) - заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия, Дьёр (Венгрия) - мэр города Дьёр, профессор Чаба Андраш Дежи, Добрич (Болгария) - председатель Городского Совета города Добрич, госпожа Майя Димитрова, Ираклион (Греция) - мэр города Ираклион, господин Василлис Лампринос, Хэфэй (Китай) - мэр города Хэфэй, госпожа Лин Юнь.

"История города, его культура, богатые научно-образовательные ресурсы, прекрасные виды и гостеприимные люди произвели на меня невероятное впечатление, когда я впервые посетила Нижний Новгород. Именно во время визита между нашими городами было подписано соглашение, которое открыло новую главу в нашем сотрудничестве. Надеюсь, что связь между нашими городами станет ещё крепче. Желаю успехов в проведении юбилейных мероприятий в Нижнем Новгороде", - сказала мэр города Хэфэй, госпожа Лин Юнь.

Также планируется создать институт послов Нижнего Новгорода в городах-побратимах. Таким послом может стать представитель бизнеса, культуры и искусства, журналист, который был в нашем городе, сотрудничает с нижегородскими предприятиями и готов рассказывать о Нижнем Новгороде за рубежом.

Кроме того, ежегодно в Нижнем Новгороде предложено проводить День городов-побратимов - в апреле в честь Всемирного дня породнённых городов.

Ранее правительство Нижегородской обалсти пригласило другие страны на 800-летие.