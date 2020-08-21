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Общество

Правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода

21 августа 2020 10:10  [591] Общество

Пригласительная кампания началась в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в адрес глав зарубежных регионов-партнеров был подготовлен и направлен ряд писем.

Приглашения получили главы из стран дальнего зарубежья: Республики Сербской (Босния и Герцеговина), китайских провинций Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань и города федерального значения Чунцин, японской префектуры Мияги.

На юбилей города также пригласили представителей Вайоцдзорской области Армении, Карагандинской области Казахстана, Гагаузии (Молдова), Согдийской области Таджикистана и Кашкадарьинской области Узбекистана.

"Со всеми ними нас связывают не только добрые дружеские отношения, но и крепкие торгово-экономические связи", - отметили в департаменте внешних связей правительства региона.

Ранее сообщалось, что Москва поможет в реконструкции исторического центра Нижнего Новгорода к 800-летию.

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