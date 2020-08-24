Экспорт сельхозпродукции из Нижегородской области вырос на 17% Экономика

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17% за 7 месяцев 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019-года). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На данный момент экспортировано продукции на 160 млн долларов.

"В этом году в Нижегородской области довольно успешно проходит уборочная кампания. Несмотря на непростые погодные условия в начале сезона, аграрии вырастили достойный урожай. Ожидаем получить прибавку по всем основным видам сельхозпродукции. Особенно хорошая урожайность отмечается по зерновым культурам. В отдельных хозяйствах она достигла 50-60 центнеров с гектара – очень хороший результат. Уже сейчас мы понимаем, что превысим прошлогодний сбор зерна в 1,2 млн тонн. Это позволяет быть уверенными в том, что мы не только закроем внутренние потребности региона в зерне, но и отправим часть на экспорт", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, в настоящее время более 60 предприятий АПК региона поставляют свою продукцию в 35 стран мира. В основном экспортируется масложировая, молочная, мясная, мукомольно-крупяная продукция, зерно, рыбные изделия, мороженое, племенной скот.

"Мы продолжим развивать экспортную деятельность. Наша задача – наращивать объемы поставок за рубеж продовольствия и сельхозсырья, в том числе в рамках проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Экспорт", который реализуется в регионе с 2018 года. При этом мы ориентируемся на открытие и расширение доступа нижегородских производителей на перспективные зарубежные рынки", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что экспортеры могут воспользоваться мерами господдержки: компенсацией до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам из федерального бюджета; льготными кредитами на закупку сырья и реализацию инвестиционных проектов. При этом льготное кредитование действует для организаций, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности с региональным минсельхозом и минсельхозом России.