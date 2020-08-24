"Ночь кино – 2020" пройдет в Нижнем Новгороде 29 августа Культура и отдых

Всероссийская акция "Ночь кино – 2020" пройдет в Нижнем Новгороде 29 августа 2020 года. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации.

Посмотреть фильмы можно с 12:00 до 21:00 в группе Центральной городской детской библиотеки имени А.М. Горького соцсети ВКонтакте.

Как рассказали в библиотеке, окунуться в мир кино помогут познавательные и оригинальные квесты и викторины: "В некотором царстве, в КИНОгосударстве", "Про кино", "Герои фронта и экрана", "Об этом вы не знали!". Кроме того, в рамках акции пройдут творческие мастер-классы: "Я леплю из пластилина", "Кто на солнышке лежит?".

Гости акции также расскажут об особенностях студенческого кино и о тайнах Болливуда, занимающего одну из ключевых позиций в мировом кинематографе.

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Напомним, на этой неделе в Нижегородской области вновь открылись кинотеатры с учетом выполнения определенных требований.