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Общество

Грозы надвигаются на Нижний Новгород

28 августа 2020 10:28  [90] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что до конца дня 28 августа могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы и до конца сегодняшнего дня ожидаются грозы.

Именно это природное явление и может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.

Напомним, что синоптики еще в начале недели прогнозировали неоднозначную погоду в Нижнем Новгороде. Ожидались то облачные с небольшими дождями, то солнечные и теплые дни.

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