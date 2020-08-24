Грозы надвигаются на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что до конца дня 28 августа могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы и до конца сегодняшнего дня ожидаются грозы.

Именно это природное явление и может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.

Напомним, что синоптики еще в начале недели прогнозировали неоднозначную погоду в Нижнем Новгороде. Ожидались то облачные с небольшими дождями, то солнечные и теплые дни.