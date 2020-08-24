Первые в России новые комплектующие для судов начали производить в Нижегородской области Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Первые в России новые комплектующие для судостроения начали производить в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Валопровод с малошумным винтом регулируемого шага для морских и речных судов изготовлен в АО "Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев". Это импортозамещающее производство.

"Нижегородская область – один из центров отечественного судостроения. При этом доля импортных комплектующих в судах, построенных на российских верфях, остается высокой. Очень важно, что у нас в области открываются такие импортозамещающие производства", -заявил министр промышленности области Максим Черкасов.

Он также отметил, что пуск производства позволил создать около 50 новых рабочих мест.

Заместитель генерального директора по внешней кооперации АО "Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев" Николай Горин сообщил, что инвестиции в организацию производства превысили 50 млн рублей. Перспективы загрузки и заказов оцениваются на 8-10 лет работы.

Напомним, резиденты особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске получат налоговые льготы. Соответствующие изменения были приняты на заседании Заксобрания 27 августа.

Историю развития нижегородского судостроения, от деревянных кораблей до новых "Метеоров", можно прочитать в статье "НИА Нижний Новгород".