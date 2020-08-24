Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске получат налоговые льготы Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Резиденты ОЭЗ "Кулибин" получат налоговые льготы. Соответствующее решение было принято 27 августа 2020 года на заседании регионального Законодательного собрания, где депутаты поддержали законопроект "О внесении изменений в статью 7 закона Нижегородской области "О транспортном налоге" и в закон Нижегородской области "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций", внесенный губернатором.

Какие будут преференции

В соответствии с федеральным законодательством резиденты особой экономической зоны освобождены от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога – на 5 лет, а также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2 % вместо общеустановленной на период до 2025 года ставки 3%.

С учетом федеральных норм необходимо внесение изменений в региональное законодательство. Региональным законопроектом предлагается освободить резидентов от уплаты транспортного налога на 10 лет, а также установить ставки по налогу на прибыль организаций в региональный бюджет в размере 0% с первого по пятый год работы ОЭЗ "Кулибин", 3% – с 6-го по 10-й год, 12,5 % – с 11-го по 49-й год.

"Кулибин" в Дзержинске

В качестве площадки для создания особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске была выбрана территория промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик".

Технопарк станет центром создания новой химической продукции для всех предприятий города. Проект планируется реализовать за счёт внебюджетных средств, привлечённых Корпорацией развития Нижегородской области.

В заявке на создание ОЭЗ "Кулибин", поданной в Министерство экономического развития Российской Федерации от имени Нижегородской области, было предусмотрено, что резиденты, реализовавшие инвестиционный проект на территории особой экономической зоны, могут воспользоваться налоговыми преференциями.

"Такие нововведения позволят установить более конкурентоспособные условия ведения бизнеса в сравнении с другими регионами РФ. Это будет способствовать развитию экономики Нижегородской области, формированию наиболее благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов российскими и иностранными компаниями, созданию дополнительных рабочих мест", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.