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Происшествия

Нижегородец получил 9 лет колонии за организацию нарколаборатории

28 августа 2020 11:05  [29] Происшествия

Фото: УТ МВД России по ПФО (архив)

Нижегородец получил 9 лет колонии за организацию нарколаборатории. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 августа 2020 года.

Суд установил, что в 2019 году мужчина купил в Богородском районе земельный участок площадью 770 кв. метров, на котором оборудовал помещения под лабораторию и склад с химическими реактивами, необходимыми для изготовления наркотиков. Увидеть, что происходит внутри, из-за высокого забора не представлялось возможным.

В феврале 2020 года мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства массой более 7 кг изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Суд приговорил 30-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Земельный участок обращен в доход государства.

Напомним, в июле этого года полицейские нашли в нижегородском лесу 35 закладок с наркотиками.

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