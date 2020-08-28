Главные новости
28 августа 2020 11:28  [226] Обнародована новая информация о заболевших коронавирусом нижегородцах
27 августа 2020 12:46  [344] Бюджет Нижегородской области пополнится почти на 10 млрд рублей
25 августа 2020 14:03  [1397] Глеб Никитин подписал указ о переводе нижегородских школ на очный формат обучения
24 августа 2020 01:44  [1152] Дни с грозовыми дождями, а также солнечные дни ожидают нижегородцев на предстоящей неделе
19 августа 2020 17:37  [1943] Все 312 детсадов начали работать в Нижнем Новгороде 19 августа
Общество

Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы

28 августа 2020 11:33  [73] Общество

Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения открыли в нижегородском Парке Победы 27 августа 2020 года.

В композицию вошел макет первого отечественного танка, а также танки ИС-2 и Т-34. Центральное место занимает памятник советскому танкисту Зиновию Колобанову, созданный по инициативе местных ветеранов. Во время Великой Отечественной войны Зиновий Григорьевич в одном бою уничтожил 22 танка противника.

"Нижний Новгород является родиной первого отечественного танка: сто лет назад на заводе "Красное Сормово" было произведено испытание на ходу танка "Борец за свободу тов. Ленин". Сотни рабочих и инженеров со всей страны вкладывали свой труд и энергию, чтобы отечественный танк стал реальностью, огромную роль сыграли здесь и сормовичи. Всего на заводе "Красное Сормово" за годы Великой Отечественной войны было выпущено более 12 тысяч средних танков Т-34. Это неотъемлемая часть трудового подвига горьковчан, в память о котором в 2020 году Нижнему Новгороду присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Монумент не случайно установлен именно в Парке Победы.

Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы
Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы
Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы
Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы
Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы
Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы
Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы
Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph