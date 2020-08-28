Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы Общество

Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения открыли в нижегородском Парке Победы 27 августа 2020 года.

В композицию вошел макет первого отечественного танка, а также танки ИС-2 и Т-34. Центральное место занимает памятник советскому танкисту Зиновию Колобанову, созданный по инициативе местных ветеранов. Во время Великой Отечественной войны Зиновий Григорьевич в одном бою уничтожил 22 танка противника.

"Нижний Новгород является родиной первого отечественного танка: сто лет назад на заводе "Красное Сормово" было произведено испытание на ходу танка "Борец за свободу тов. Ленин". Сотни рабочих и инженеров со всей страны вкладывали свой труд и энергию, чтобы отечественный танк стал реальностью, огромную роль сыграли здесь и сормовичи. Всего на заводе "Красное Сормово" за годы Великой Отечественной войны было выпущено более 12 тысяч средних танков Т-34. Это неотъемлемая часть трудового подвига горьковчан, в память о котором в 2020 году Нижнему Новгороду присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Монумент не случайно установлен именно в Парке Победы.