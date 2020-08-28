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Общество

Три участка дороги Сергач-Пильна отремонтировали в Нижегородской области

28 августа 2020 11:48  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Три участка дороги Сергач-Пильна отремонтировали в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Общая протяженность отремонтированных участков составила 4,4 километра.

"Эта дорога проходит через Сергач, она достаточно извилистая, к ней примыкают школа, стадион, парк. Интенсивность движения здесь высокая, и поэтому важно было провести основные работы очень оперативно. Подрядчик с этой задачей справился, компании потребовалось четыре дня. То есть, неудобства для жителей и автомобилистов удалось минимизировать", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, стоимость ремонта составила 13,1 млн рублей.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в Нижегородской области включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

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