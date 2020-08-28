Последние новости рубрики Общество
28 августа 2020 12:08  [110] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 72 жителей Нижнего Новгорода
28 августа 2020 12:07  [59] Новые нормативы: Ространснадзор теперь вправе проверять большегрузы без ГИБДД
28 августа 2020 11:48  [64] Три участка дороги Сергач-Пильна отремонтировали в Нижегородской области
28 августа 2020 11:33  [72] Памятник в честь 100-летия отечественного танкостроения в Парке Победы
28 августа 2020 11:28  [226] Обнародована новая информация о заболевших коронавирусом нижегородцах
28 августа 2020 11:12  [79] Мемориал Михаилу Бурдикову отремонтирован в Кстове при поддержке ЛУКОЙЛа
28 августа 2020 10:54  [82] "Ростелеком" поддержал юных нижегородских ИТ-разработчиков
28 августа 2020 10:28  [149] Грозы надвигаются на Нижний Новгород
28 августа 2020 09:31  [119] "ЭнергосбыТ Плюс" проконтролировал подготовку объектов Дзержинска и Кстова к зиме
27 августа 2020 23:50  [647] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Новые нормативы: Ространснадзор теперь вправе проверять большегрузы без ГИБДД

28 августа 2020 12:07  [59] Общество

Фото: прес-служба Росстандарта

Минтранс утвердил новые требования по контролю за весом и габаритами грузовиков на федеральных трассах. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Впервые в нормативах прописаны обязательства по обустройству федеральных дорог автоматическими пунктами контроля веса и габаритов грузовиков. Там также уточнены полномочия Ространснадзора.

В частности, Ространснадзор получил право самостоятельной остановки грузовиков для проведения весогабаритного контроля, сотрудники которого теперь будут останавливать фуры, не обращаясь за помощью к сотрудникам ГИБДД (ранее инспекторы ГИБДД останавливали машины на посту весогабаритного контроля, передавали документы инспекторам Ространснадзора, те взвешивали машины и, найдя нарушения, составляли акты).

Порядок контроля был законодательно утверждён президентом России 20 июля 2020 года, подписавшим изменения в Федеральный закон № 239-ФЗ "Об автомобильных дорогах РФ".

Отметим, что в прошлом году в Нижегородской области на некоторых пунктах весового контроля была выявлена некорректность измерений. В результате, было заменено дорожное полотно на пунктах "Богородск", "Сергач", "Шатки", "Балахна" и "Семенов". На пунктах "Богородск" и "Семенов" также заменены весоизмерительные датчики.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph