Новые нормативы: Ространснадзор теперь вправе проверять большегрузы без ГИБДД Общество

Фото: прес-служба Росстандарта

Минтранс утвердил новые требования по контролю за весом и габаритами грузовиков на федеральных трассах. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Впервые в нормативах прописаны обязательства по обустройству федеральных дорог автоматическими пунктами контроля веса и габаритов грузовиков. Там также уточнены полномочия Ространснадзора.

В частности, Ространснадзор получил право самостоятельной остановки грузовиков для проведения весогабаритного контроля, сотрудники которого теперь будут останавливать фуры, не обращаясь за помощью к сотрудникам ГИБДД (ранее инспекторы ГИБДД останавливали машины на посту весогабаритного контроля, передавали документы инспекторам Ространснадзора, те взвешивали машины и, найдя нарушения, составляли акты).

Порядок контроля был законодательно утверждён президентом России 20 июля 2020 года, подписавшим изменения в Федеральный закон № 239-ФЗ "Об автомобильных дорогах РФ".

Отметим, что в прошлом году в Нижегородской области на некоторых пунктах весового контроля была выявлена некорректность измерений. В результате, было заменено дорожное полотно на пунктах "Богородск", "Сергач", "Шатки", "Балахна" и "Семенов". На пунктах "Богородск" и "Семенов" также заменены весоизмерительные датчики.