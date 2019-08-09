Проверка работы пункта весогабаритного контроля прошла в Сергачском районе Общество

Проверка работы пункта весогабаритного контроля прошла в Сергачском районе Фото: Прес-служба Росстандарта

Проверка работы пункта весогабаритного контроля прошла в Сергачском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что сейчас ГКУ Нижегородской области "Центр безопасности дорожного движения" проводит проверку автоматических пунктов весогабаритного контроля, расположенные на дорогах региона. В рейдах принимают участие члены рабочей группы по логистике, созданной по поручению губернатора региона Глеба Никитина. В рабочую группу вошли представители министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, "Центра безопасности дорожного движения", ГИБДД, ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области, ТПП и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Очередная проверка прошла в Сергачском районе.

В пресс-службе напомнили, что в 2017 году на дорогах региона начали работу автоматизированные пункты весогабаритного контроля, которые фиксируют габариты и вес автомобиля и, в случае нарушения, отправляют данные в единый информационный центр, обрабатывающий сведения для оформления штрафа.

"В Нижегородской области установлено шесть пунктов весогабаритного контроля. Их работа направлена на сохранение автомобильных дорог региона от разрушения большегрузами. Для контроля по поручению губернатора Глеба Никитина создана рабочая группы по логистике, участниками которой стали представители транспортных организаций. Они выразили желание проверить корректность измерений. Все участники процесса, в том числе перевозчики, могли сразу ознакомиться с результатами контрольных проездок", - сказал начальник сектора безопасности на объектах транспортной инфраструктуры министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Васин.

Каждый пункт весогабаритного контроля регулярно проверяется передвижной поверочной лабораторией ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

"Государственную передвижную весоповерочную лабораторию на базе автомобиля "MAN" используют как эталон в проверке автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Чтобы получить объективные данные, автомобиль проезжает через контрольную рамку несколько раз, причем на разных скоростях – полученные данные сравниваются, и, если отклонения показаний в пределах нормы, автоматизированный пункт проходит проверку", - сообщил директор регионального ЦСМ Росстандарта Денис Миронов.

Ранее на встрече с главой Нижегородской области представители бизнеса обратили внимание губернатора, что у них есть вопросы к работе системы весогабаритного контроля. Контрольные проезды эталонного транспортного средства дают возможность подтвердить корректность работы системы.

"Надо отметить, что проверки в таком формате проходят только в Нижегородской области. Мы в данном случае пионеры и, конечно, это влечет за собой как плюсы, так и минусы. Но работа идет, я принимаю в ней активное участие и я вижу, что и губернатор, и заместитель губернатора, курирующий этот вопрос, глубоко в этом разбираются. Постоянный контроль технического состояния этих комплексов поможет избежать нареканий со стороны законопослушных перевозчиков", – отметил руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по ПФО Анатолий Добродий.



Результаты проверок пунктов весогабаритного контроля будут опубликованы на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

СПРАВКА:

Автоматические стационарные пункты весогабаритного контроля (АСПВК) предназначены для осуществления весогабаритного контроля транспортных средств и формирования акта о превышении транспортным средством допустимых значений в автоматическом режиме. На территории региона работают пять АСПВК, которые фиксируют нарушения без контакта с водителем.