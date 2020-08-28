Движение транспорта по ул. Тургенева будет ограничено с конца августа Общество

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Движение транспорта по ул. Тургенева в Нижегородском районе будет ограничено с конца августа из-за ремонтных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации.

На участках дороги по ул. Тургенева будет временно прекращено движение транспорта



Так, с 31 августа до вечера 13 сентября будет ограничено движение транспорта на участке дороги от дома №7 площади Сенной до дома №2 улицы Новосолдатской.

С 3 сентября до вечера 11 сентября движение транспорта будет временно прекращено по улице Тургенева (на участке дороги от переулка Бойновского до дома №24Б улицы Тургенева).

С 12 сентября до вечера 18 сентября – по ул. Тургенева (на участке дороги от дома №24Б до дома №7).

С 14 сентября до вечера 18 сентября – на участке дороги от дома №1 до дома №2 ул.Новосолдатской.

С 19 сентября до вечера 27 сентября – на участке дороги от дома №12 ул.Новосолдатской до дома №15 пл.Сенной.

С 28 сентября до вечера 6 октября – по ул.Тургенева напротив дома №7.

С 7 октября до вечера 13 октября – по ул. Тургенева от дома №1 до дома №3.

С 14 октября до вечера 18 октября – по ул.Тургенева от дома №7 до дома №3.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за съемок фильма с 5 по 13 сентября.