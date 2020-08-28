Вакцинация детей от коронавируса в России пока не планируется Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Вакцинация детей от коронавируса в России пока не планируется. Об этом в пятницу на Общероссийском родительском собрании (трансляция родительского собрания) сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уверил, что вакцинация детей не состоится до конца 2020 года.

"Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования", - сказал министр.

Михаил Мурашко добавил, что прививки начнутся только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм.

Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ имени Гамалеи), который получил лицензию Минздрава на этот препарат 11 августа.

"По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам экспертизы, данных клинических исследований эксперты министерства здравоохранения выдали заключение и принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи", - сказал тогда Михаил Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.

Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.