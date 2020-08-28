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Происшествия

Нижегородский "вор в законе" пойдет под суд

28 августа 2020 14:31  [187] Происшествия

Фото: СК РФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец Виктор Жаринов предстанет перед судом по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии ("вор в законе") и организации похищения двух человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Его готовят для передачи в суд.

Напомним, что Виктор Жаринов был объявлен в федеральный розыск в ноябре 2019 года.

По данным следствия, в мае 2013 года он занял высшее положение в преступном сообществе Нижегородской области. С этого момента и по ноябрь 2019 года обвиняемый контролировал все криминальные финансовые потоки региона и организовал несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в 2019 году он организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения было заставить потерпевших передать контроль над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды.

По делу к уголовной ответственности также привлечены Артур Арутюнян и житель Чебоксар Сергей Голубев, которые принимали активное участие в организации и похищении граждан.

Они задержаны. Всем обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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