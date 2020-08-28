Суд поддержал почтальонов из Балахны в деле о торговле продуктами Общество

Почтальонам из Балахны больше нужно продавать продукты питания, суд поддержал сотрудников почты. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По решению Балахнинского городского суда АО "Почта России" обязано исключить из должностной инструкции почтальона 1 класса участка по выплате пенсий и пособий - обязанность по реализации пищевых продуктов.

Напомним, в мае этого года балахнинские почтальоны подали иск на региональное руководство Почты России.

В обоснование требований указано, что работники Балахнинского почтамта на основании изменений, внесенных работодателем в должностную инструкцию в одностороннем порядке, привлекались к работе, не обусловленной трудовым договором.

Так, в "новой" должностной инструкции на почтальонов 1 класса возложены обязанности по реализации знаков почтовой оплаты, лотерейных билетов, печатных изданий, товаров народного потребления, пищевых продуктов, ведению учета выполняемой работы по лицевому счету, а также выявлению и устранению причин, вызывающих претензии получателей на обслуживаемом участке.

Теперь же, торговать продуктами сотрудникам почты не придется.