Почтальоны из Нижегородской области обратились в суд Общество

Почтальоны из Нижегородской области подали иск в суд на региональное руководство Почты России. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Предметом судебного разбирательства стала новая должностная инструкция.

В Балахнинский городской суд поступило исковое заявление прокурора Балахны к АО "Почта России" с требованиями внести изменения в должностные инструкции 12 сотрудников Балахнинского почтамта путем исключения незаконно возложенных на почтальонов трудовых обязанностей.

В обоснование требований указано, что работники Балахнинского почтамта на основании изменений, внесенных работодателем в должностную инструкцию в одностороннем порядке, привлекались к работе, не обусловленной трудовым договором.

Так, в "новой" должностной инструкции на почтальонов 1 класса возложены обязанности по реализации знаков почтовой оплаты, лотерейных билетов, печатных изданий, товаров народного потребления, пищевых продуктов, ведению учета выполняемой работы по лицевому счету, а также выявлению и устранению причин, вызывающих претензии получателей на обслуживаемом участке.

Работники почты, заявляя об изменении возложенных на них трудовых обязанностей без их согласия, обратились в прокуратуру за защитой нарушенных трудовых прав.

В качестве меры прокурорского реагирования прокурором Балахны в адрес АО "Почта России" 23 января 2020 года внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое выразилось в несоблюдении установленной законом процедуры внесения изменений в условия трудового договора.

В ответ на представление прокурора начальник Балахнинского почтамта сообщил, что нарушения действующего законодательства не допущены, требования представления не исполнил.

За защитой нарушенных трудовых прав 12 сотрудников почты прокурор обратился в суд.

Напомним, в марте этого года в государственную инспекцию труда региона поступило коллективное обращение от работников Дзержинского почтамта УФПС Нижегородской области - филиала ФГУП "Почта России". Прошла внеплановая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Напомним также, что в феврале этого года Дзержинское телевидение сообщало о том, что работники дзержинского почтамта жаловались на условия труда.