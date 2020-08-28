Губернатор Глеб Никитин обсудил с главой Дзержинска Иваном Носковым нацпроекты и новый учебный год Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 августа провел рабочую встречу с главой Дзержинска Иваном Носковым. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Иван Носков доложил губернатору о ходе реализации национальных проектов, подготовке городского округа к началу нового учебного года и Единому дню голосования, отметив высокую степень готовности к проведению этих мероприятий.

Также Иван Носков отчитался перед главой региона о ходе капитального ремонта многоквартирных домов в Дзержинске.

"Все ремонты ведутся в плановом режиме. Еженедельно проводится проверка работы подрядчиков на местах. В 2020 году мы выполним капитальный ремонт 40 домов, 27 из которых были перенесены на этот год с более поздних сроков. Здания требовали ремонта, и мы при поддержке жителей приняли решение о переносе сроков", - рассказал глава Дзержинска.

"В Дзержинске впервые за много лет проводится капитальный ремонт многоквартирных домов, которые признаны объектами культурного наследия. В этом году ремонтируются 13 объектов, на них работают подрядчики, имеющие лицензию Министерства культуры РФ. Особое внимание уделяем фасадам и аркам, примыкающим к домам. В этом году будет приведен в надлежащий вид практически весь проспект Дзержинского – центральная часть города", - добавил мэр города.

Напомним, Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе, оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, улучшить качество проводимых работ.