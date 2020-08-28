Последние новости рубрики Политика
28 августа 2020 18:19  [50] Губернатор Глеб Никитин обсудил с главой Дзержинска Иваном Носковым нацпроекты и новый учебный год
28 августа 2020 17:33  [68] "Акция "Диктант Победы" станет важным событием Года памяти", - Иван Калмыков
28 августа 2020 12:42  [189] Эксперты ФоРГО считают, что "Единая Россия" по-прежнему является главным субъектом российской партийной системы
28 августа 2020 09:22  [181] Юрий Шалабаев пригласил мэров городов-побратимов на 800-летие Нижнего Новгорода
27 августа 2020 18:07  [265] Губернатор Нижегородской области поздравил жителей Молдовы с Днем независимости Республики
27 августа 2020 15:19  [299] "Нижегородский опыт по развитию законодательства о бесплатной юрпомощи может быть использован в других регионах", - Евгений Лебедев
27 августа 2020 10:18  [789] "События последних месяцев показали необходимость внедрения новых технологий в здравоохранении", - Андрей Турчак
26 августа 2020 12:59  [889] "Ростелеком" и Минкомсвязь России провели тестирования системы дистанционного голосования: участие приняли 30 тысяч человек
26 августа 2020 12:46  [233] Глеб Никитин поздравил посла Южной Осетии в России с Днем признания независимости республики
25 августа 2020 09:25  [339] Нижегородская область и китайская провинция Сычуань отмечают 10-летие сотрудничества
Политика

Губернатор Глеб Никитин обсудил с главой Дзержинска Иваном Носковым нацпроекты и новый учебный год

28 августа 2020 18:19  [50] Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 августа провел рабочую встречу с главой Дзержинска Иваном Носковым. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Иван Носков доложил губернатору о ходе реализации национальных проектов, подготовке городского округа к началу нового учебного года и Единому дню голосования, отметив высокую степень готовности к проведению этих мероприятий.

Также Иван Носков отчитался перед главой региона о ходе капитального ремонта многоквартирных домов в Дзержинске.

"Все ремонты ведутся в плановом режиме. Еженедельно проводится проверка работы подрядчиков на местах. В 2020 году мы выполним капитальный ремонт 40 домов, 27 из которых были перенесены на этот год с более поздних сроков. Здания требовали ремонта, и мы при поддержке жителей приняли решение о переносе сроков", - рассказал глава Дзержинска.

"В Дзержинске впервые за много лет проводится капитальный ремонт многоквартирных домов, которые признаны объектами культурного наследия. В этом году ремонтируются 13 объектов, на них работают подрядчики, имеющие лицензию Министерства культуры РФ. Особое внимание уделяем фасадам и аркам, примыкающим к домам. В этом году будет приведен в надлежащий вид практически весь проспект Дзержинского – центральная часть города", - добавил мэр города.

Напомним, Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе, оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, улучшить качество проводимых работ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph