Вероятность ЧС увеличивается: ночные ливневые грозы надвигаются на Нижний Новгород

Фото:
Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций сегодня ночью.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время, то есть в ночь на 28-29 августа, и до утра в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, которые будут сопровождать сильные ливни.
Именно такие неблагоприятные погодные условия станут причиной ЧС.
Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.
Днем МЧС предупреждало лишь о грозах и опасном влиянии электрических разрядов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+