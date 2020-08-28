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Общество

Вероятность ЧС увеличивается: ночные ливневые грозы надвигаются на Нижний Новгород

28 августа 2020 21:28  [66] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций сегодня ночью.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время, то есть в ночь на 28-29 августа, и до утра в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, которые будут сопровождать сильные ливни.

Именно такие неблагоприятные погодные условия станут причиной ЧС.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Днем МЧС предупреждало лишь о грозах и опасном влиянии электрических разрядов.

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