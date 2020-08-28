Три человека ранены в массовом ДТП под Нижним Новгородом Происшествия

Три человека ранены в массовом ДТП под Нижним Новгородом 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Согласно информации авария произошла около 14:00 на 396 км трассы М-7 "Волга".

По предварительным данным, водитель большегруза DAF выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль Renault, который пропускал пешехода на нерегулируемом переходе.

По инерции легковушка продолжила движение вперёд и столкнулась с Nissan.

В аварии пострадали три человека, в том числе 13-летний ребёнок. Их всех доставили в медицинское учреждение. Погибших нет.

Напомним, трое погибли в ДТП в Воскресенском районе 23 августа.