Три человека ранены в массовом ДТП под Нижним Новгородом 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.
Согласно информации авария произошла около 14:00 на 396 км трассы М-7 "Волга".
По предварительным данным, водитель большегруза DAF выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль Renault, который пропускал пешехода на нерегулируемом переходе.
По инерции легковушка продолжила движение вперёд и столкнулась с Nissan.
В аварии пострадали три человека, в том числе 13-летний ребёнок. Их всех доставили в медицинское учреждение. Погибших нет.
Напомним, трое погибли в ДТП в Воскресенском районе 23 августа.
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