Синоптики рассказали, что ждет нижгородцев 1 сентября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый день осени прогнозируется в Нижегородской области малооблачным и теплым.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в ночь с 31 августа на 1 сентября (с понедельника на вторник) температура воздуха ожидается около +20°, что неудивительно, поскольку в понедельник днем будет примерно +28° и без единого облака.

А вот уже днем 1 сентября температура снизится до +20°…+22°, однако ощущаться будет как +24°.

При этом, однако, поднимется сильный западный ветер с порывами до 12 м/с.

Начало осени, 1 сентября – День знаний и традиционных школьных торжественных линеек, но из-за пандемии коронавируса в этом году линейки организуют лишь для первоклассников и учащихся выпускных классов.

Предполагалось, что при плохой погоде линейки пройдут в зале, а школы организуют трансляции или запись для родителей, которых не пустят в помещение.