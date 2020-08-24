Линейки в нижегородских школах пройдут только для первого и выпускных классов Общество

Фото: "НИА Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Торжественные линейки в нижегородских школах пройдут только для первого и выпускных классов. Об этом стало известно в ходе общегородского родительского собрания с министром образования и молодежной политики Нижегородской области Сергеем Злобиным 25 августа 2020 года.

Министерство рекомендует проведение линеек на улице. В школах, где большое количество первых классов, предлагается две линейки, чтобы не было столпотворения.

"Мы настоятельно советуем и будем контролировать соблюдение родителями масочного режима на улице и социальную дистанцию – отделим их от детей. Детям можно приходить без масок и перчаток", - сообщил Сергей Злобин.

Если будет плохая погода, то линейки проведут в зале, без родителей. Школы организуют трансляции или запись.

"Что касается выпускных классов, к этому надо тоже отнестись крайне внимательно. Мы понимаем, что 9 и 11 классы – это важно, но первоклассники – святое. Если классов много, лучше перевести линейку в классное мероприятие", - сказал министр.

У остальных вместо торжественной линейки пройдут классные часы, в ходе которых пройдут уроки Победы "Помнить – значит жить".

Каждая школа готовит расписание на 1 сентября самостоятельно.

В региональном минобре напомнили о той категории школьников, которым необходимо принести 1 сентября в школу справку об отсутствии COVID-19.

Напомним также, что 25 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми с 1 сентября образовательный процесс в детсадах, школах, колледжах и вузах будет организован в очной форме.