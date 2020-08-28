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Общество

Нижегородцев сегодня ждет жара +32°, МЧС предупреждает об опасных явлениях

31 августа 2020 13:42  [34] Общество

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев, что сегодня в области ожидаются чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня — 31 августа, в регионе ожидается жара до +32°.

Такое неблагоприятное погодное явление может привести к чрезвычайным ситуациям: природным пожарам и распространению огня на жилые дома. Причем количество пожаров при такой погоде увеличивается.

Напомним, что понедельник на текущей неделе будет самым жарким днем. Далее последует более прохладная температура воздуха.

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