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Общество

Максимальная вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре

31 августа 2020 14:42  [58] Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

Максимальная вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре. Как передает ТАСС, такую информацию озвучил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он пояснил, что поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре.

Напомним, что детей в России пока вакцинировать от коронавируса пока не будут. Ранее Михаил Мурашко уверял, что вакцинация детей не состоится до конца 2020 года. Прививки начнутся только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм.

Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ имени Гамалеи), который получил лицензию Минздрава на этот препарат 11 августа.

По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

"Спутник V" - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

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