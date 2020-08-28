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Общество

Депутаты комиссии нижегородской Думы высказались "за" бессрочное увековечивание памяти выдающихся людей

31 августа 2020 14:43  [55] Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Постоянные комиссии городской Думы по МСУ и по бюджету на совместном заседании 31 августа 2020 года одобрили внесение изменений в Положения о порядке наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в аппарате Думы.

С инициативой об исключении из документа нормы о временных ограничениях наименования городских объектов с момента смерти выдающихся личностей выступил департамент правового обеспечения администрации города.

Действующая редакция Положения предусматривает, что если с момента смерти человека, память которого предлагается увековечить, прошло менее 5 лет или менее одного года с момента смерти нижегородца, чьи заслуги получили официальное признание, ходатайство о наименовании в его честь городского объекта могло быть отклонено.

По мнению авторов поправки, данное основание не учитывает современные реалии и ограничивает возможности для увековечивания памяти выдающихся людей, деятельность которых имела значение как для Нижнего Новгорода, так и для России, в наименовании городских объектов.

Депутаты приняли решение поддержать данные изменения и вынести вопрос на голосование городской Думы с применением опросного листа 1-3 сентября.

Напомним, в марте депутаты поддержали инициативу о присвоении скверу на площади Сенной имени генерал-майора Константина Ракутина.

Напомним также, что нижегородскому скверу на Театральной площади присвоили имя Евгения Евстигнеева.

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