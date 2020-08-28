Фото:
Сотрудника нижегородского фитнес-клуба оштрафовали из-за отравления посетителей хлором в бассейне. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 31 августа 2020 года.
Напомним, что уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было возбуждено в день отравления - 6 февраля 2019 года. Речь идет о клубе Gold's Fitness на ул.М.Горького.
По версии следствия, при групповом занятии в бассейне восьмерым посетителям в возрасте от 8 до 15 лет стало плохо. Пострадавшие были госпитализированы в детскую городскую больницу с отравлением парами хлора и формальдегида.
В ходе предварительного расследования проведены судебно-медицинские экспертизы, в соответствии с заключениями которых установлено, что четверым потерпевшим причинен легкий вред здоровью.
Следствие также установило, что именно главный инженер фитнес-клуба, ввиду небрежности и халатного отношения к обязанностям, допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил при подготовке воды, подаваемой в чашу бассейна фитнес-клуба, что и повлекло массовое отравление людей.
Вину он признал. Мужчина оштрафован на 150 тысяч рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+