Сотрудника нижегородского фитнес-клуба оштрафовали из-за отравления посетителей хлором в бассейне Происшествия

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Сотрудника нижегородского фитнес-клуба оштрафовали из-за отравления посетителей хлором в бассейне. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 31 августа 2020 года.

Напомним, что уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было возбуждено в день отравления - 6 февраля 2019 года. Речь идет о клубе Gold's Fitness на ул.М.Горького.

По версии следствия, при групповом занятии в бассейне восьмерым посетителям в возрасте от 8 до 15 лет стало плохо. Пострадавшие были госпитализированы в детскую городскую больницу с отравлением парами хлора и формальдегида.

В ходе предварительного расследования проведены судебно-медицинские экспертизы, в соответствии с заключениями которых установлено, что четверым потерпевшим причинен легкий вред здоровью.

Следствие также установило, что именно главный инженер фитнес-клуба, ввиду небрежности и халатного отношения к обязанностям, допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил при подготовке воды, подаваемой в чашу бассейна фитнес-клуба, что и повлекло массовое отравление людей.

Вину он признал. Мужчина оштрафован на 150 тысяч рублей.