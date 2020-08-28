Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе из-за лисы Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе из-за лисы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 1 сентября 2020 года.

Поводом для работы комиссии послужил положительный результат лабораторного исследования, проведенного ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" патматериала, полученного от лисы на территории р.п. Бутурлино.

На период действия карантина на территории запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать животными и продавать молоко. Сроки действия карантина пока не уточняются.

Карантин по бешенству до 24 сентября также установлен в Сергачском районе.