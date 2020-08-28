Владельцы карт "Мир" получат скидки в нижегородском транспорте Общество

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Держатели бесконтактных карт "Мир" любого банка смогут ездить в транспорте Нижнего Новгорода со скидкой в 6 рублей, в период с 1 сентября до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили в АО НСПК (платежная система "Мир").

Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в метрополитене, муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Скидки также действуют на канатной дороге.

"В данной ситуации, когда постепенно в регионе снимаются ограничения и жители выходят на работу, начинается учебный год, акция является большим подспорьем для нижегородцев. Они смогут немного сэкономить на проезде, что положительно скажется на семейных бюджетах", - сообщил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем.

По всем вопросам обслуживания необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Если она не является бесконтактной, можно также обратиться в банк для перевыпуска.

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.

Напомним, маршрут Т-89 возобновил работу с 1 сентября.