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Общество

Нижегородский маршрут Т-89 возобновил работу с 1 сентября

01 сентября 2020 10:16  [113] Общество

Маршрут Т-89 "Поселок Новая Стройка - Автовокзал Щербинки" возобновил работу с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В связи с многочисленными обращениями министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провело все необходимые процедуры и выдало временное свидетельство на 180 дней на обслуживание маршрута ООО "Авто Комбинат" - единственной организации, обратившейся с заявкой.

На маршруте Т-89, как и раньше, будет работать 10 автобусов среднего класса с интервалом движения 15 минут. Сохранится и расписание: в первый рейс с обеих конечных они будут отправляться в 5:30, в последний - в 21:30.

Стоимость и правила проезда в Т-89 будут такими же, как и в маршрутках - 30 рублей при оплате наличным и безналичным способом.

В мае этого муниципальное предприятие  "Нижегородпассажиравтотранс"(НПАТ) хотело получить временные свидетельства отмененных частных Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89. Тогда минтранс выдал НПАТ временные свидетельства сроком на 180 дней на осуществление перевозок по маршрутам Т-71 "ул. Федосеенко – пл. Свободы" и Т-92 "мкр. Бурнаковский – мкр. Цветы". В этих автобусах установлены следующие тарифы: 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей за безналичный расчет, а также действуют "пересадочные" тарифы на 60 и 90 минут.

Также в мае НПАТ временно заменил частного перевозчика на маршруте Т-63.

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