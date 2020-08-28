Антракноз земляники выявлен в Сергачском районе Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Антракноз земляники (или черная пятнистость) выявлен в Сергачском районе – установлен карантин. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 1 сентября 2020 года.

Возбудителем данного заболевания является патогенный гриб Colletotrichum acutatum Simmonds.

Гриб в основном поражает растения земляники, реже лещину, люпин, анемону, сельдерей. Характерными симптомами болезни являются появление на ягодах углубленных, бурых пятен, приводящих к загниванию. Ягоды теряют товарные качества – на поверхности образуются язвы, покрытые оранжево-розовой массой спор. Во влажных условиях гриб, разрастаясь, придает поверхности ягоды нечеткий (матовый) вид. В течение 2-3 дней плод становиться полностью непригоден для употребления в пищу.

На данный момент карантинная зона установлена на общей площади 24,5 га в Сергачском районе. Проводятся профилактические мероприятия, подробности на сайте.

Напомним, карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе 1 сентября из-за лисы.