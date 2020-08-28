Глеб Никитин принял участие в открытии школы в ЖК "Цветы" Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в торжественной линейке ко Дню знаний на открытии школы №131 в микрорайоне "Цветы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 1 сентября 2020 года.

Школа рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Всего на строительство было направлено более 890 млн рублей, из которых свыше 404 млн – из регионального бюджета по нацпроекту "Образование".

"Я очень рад, что такое важное для каждого человека событие, как первая торжественная линейка, проходит в наших школах почти в обычном, традиционном формате. Думаю, что и сами ребята, и педагоги, и родители переживали, случится ли этот праздник, поскольку никакие передовые технологии не заменят живого человеческого общения", - сказал глава региона, поздравляя участников торжественной линейки с Днем знаний.

Фото: Кирилл Мартынов

Учебное заведение оснащено наглядными, программно-методическими, электронными пособиями, техническими средствами. Здесь есть мобильный компьютерный и лингафонный классы, физкультурные залы, многофункциональный актовый зал, библиотека, естественно-научные лаборатории. В кабинетах установлены интерактивные доски, проекторы, акустические системы. Кроме того, в школе созданы стадион, лыжная база, площадка для гимнастики, а в составе медицинского блока действуют врачебный и процедурный кабинеты, кабинет стоматологии.

"Образование – совершенный приоритет для нас. Мы понимаем, что учить детей нужно в комфортных условиях. Создать новую школу на 1500 мест позволил национальный проект "Образование", утвержденный Указом президента России Владимира Путина. Особенно важно, что школа в микрорайоне "Цветы" - первая построенная в Нижнем Новгороде за минувшие 11 лет", - подчеркнул Глеб Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов

В открытии школы принял участие и исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Школа в "Цветах" построена по самым передовым стандартам, оснащена современным оборудованием. Сейчас посетили кабинеты физики, химии, биологии. Я думаю, детям здесь должно очень понравиться, а обучение будет интересным и познавательным. Всего в этом году в школы города пойдут более 15 тысяч первоклассников. Самое большое число - 292 первоклассника - именно в этой школе", - сказал Юрий Шалабаев.

Всего в школы Нижегородской области пошли учиться почти 340 тысяч ребят.

Новый корпус школы №88 в Новинках также открыли 1 сентября. Эти две новые школы, вместе со школой в "Цветах", открыли в Нижнем Новгороде впервые за 11 лет.

Также сообщалось, что всего в Нижнем Новгороде к 2020 году планировалось построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг", школы в границах ул. Машинная и Победная, в микрорайоне "Гагаринские высоты" в Приокском районе, в микрорайон "Цветы" и в микрорайоне "Бурнаковский" в Московском районе.