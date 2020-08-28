Глеб Никитин принял участие в открытии новой школы в Богородске Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 1 сентября принял участие в открытии новой школы в Богородске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Строительство образовательного учреждения осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного указом президента РФ Владимира Путина.

В школе, рассчитанной на 740 человек, дети будут учиться с 1-го по 8-й класс.

"Открытие этой школы с очень подходящим названием "Перспектива" позволит решить проблему второй смены в Богородске. В ней установлены интерактивные доски, цифровые лаборатории по всем предметам учебного плана, модули по обучению детей безопасному поведению на улице и правилам дорожного движения. Кадровый состав сформирован в основном из молодых специалистов, и это очень радует. Для нас важно, что молодые ребята остаются работать на благо родных городов", - отметил Глеб Никитин.

В школе предусмотрены кабинеты дополнительного образования (центры развития начального технического моделирования и робототехники, шахматный зал), два физкультурных зала, актовый зал на 300 мест, стадион с искусственным покрытием, несколько игровых площадок (волейбол, баскетбол, теннис).

Сумма затрат на строительство трехэтажного здания школы составила 458,4 млн рублей, из них более половины – федеральные средства.

Напомним, что в 2020 году в школы Нижегородской области пошли учиться почти 340 тысяч человек.