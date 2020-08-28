Нижегородка купила у мошенников свадебное платье за 228 тысяч рублей Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Нижегородка купила у мошенников свадебное платье за 228 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

45-летняя жительница Автозаводского района хотела купить платье в интернет-магазине. В ходе переписки с неизвестными лицами она перешла по ссылкам и ввела реквизиты банка. Таким образом, с ее счета сняли 228 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее нижегородец купил билеты в кино у мошенников.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду предупреждает:

- Сотрудники банка никогда не спрашивают полные реквизиты карты и пароли.

- В случае поступления звонка от сотрудников банка, в котором оформлена пластиковая карта, необходимо перезвонить в официальный кол-центр банка самостоятельно.

- Не нужно перезванивать на номер, который продиктовал звонящий.

- Следует учитывать, что современные технологии позволяют "камуфлировать" номер, с которого звонят или рассылают сообщения мошенники. В результате у потенциальной жертвы на экране телефона отражается "короткий" номер банка, или набор цифр, схожий с номером официального кол-центра.

- Не нужно переходить по ссылкам, полученным в сообщениях от неизвестных абонентов, и не заполнять неизвестные формы с данными.

- Стараться не совершать покупки в сети Интернет, если требуется стопроцентная предоплата. Обычно добросовестные продавцы предлагают возможность отправки товара наложенным платежом.

В случае если вы всё же стали жертвой мошенников, необходимо заблокировать операции по счёту карты и сообщить о произошедшем в полицию.