Главные новости
01 сентября 2020 11:50  [427] Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
01 сентября 2020 10:16  [423] Нижегородский маршрут Т-89 возобновил работу с 1 сентября
01 сентября 2020 09:01  [283] "В этом году в школы Нижегородской области пойдут учиться почти 340 тысяч ребят", - Глеб Никитин
31 августа 2020 12:05  [222] Депутаты комиссий нижегородской Думы поддержали увеличение дефицита бюджета на 252 млн рублей
31 августа 2020 05:00  [2244] "Бабье лето" придет к нижегородцам в начале недели
Общество

Первый раз в первый класс

01 сентября 2020 17:14  [81] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

1 сентября – День знаний и традиционных школьных торжественных линеек, но из-за пандемии коронавируса в этом году линейки организуют лишь для первоклассников и учащихся выпускных классов. Мероприятие в школе № 183 проходило на уличной спортивной площадке. Родители находились отдельно от детей.

В этот день первоклассники познакомились со своей первой учительницей и друг с другом.

Напомним, что школы с 1 сентября будут работать в новом формате. В частности, ученики станут заниматься только в закрепленных за ними классных комнатах, не переходя из кабинета в кабинет. Начало уроков в школах организуют в разное время, чтобы дети пересекались как можно меньше. Также в школах будет увеличено время, отведенное на переменки, чтобы дети смогли сходить в буфет, не создавая там массового скопления. Столовые станут работать для организованных групп детей.

День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний
День знаний

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
День знаний
01 сентября 2020 17:14Первый раз в первый класс

Светлана Звонкова

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph