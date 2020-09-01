Первый раз в первый класс Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

1 сентября – День знаний и традиционных школьных торжественных линеек, но из-за пандемии коронавируса в этом году линейки организуют лишь для первоклассников и учащихся выпускных классов. Мероприятие в школе № 183 проходило на уличной спортивной площадке. Родители находились отдельно от детей.

В этот день первоклассники познакомились со своей первой учительницей и друг с другом.

Напомним, что школы с 1 сентября будут работать в новом формате. В частности, ученики станут заниматься только в закрепленных за ними классных комнатах, не переходя из кабинета в кабинет. Начало уроков в школах организуют в разное время, чтобы дети пересекались как можно меньше. Также в школах будет увеличено время, отведенное на переменки, чтобы дети смогли сходить в буфет, не создавая там массового скопления. Столовые станут работать для организованных групп детей.