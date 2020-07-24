Нижегородский минобр разъяснил организацию учебного процесса в школах с 1 сентября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин рассказал, как будет организована учеба в школах региона с 1 сентября. Об этом он написал в ответ на вопрос нижегородки в рамках интернет-конференции НИА "Нижний Новгород".

В частности, ученики будут заниматься только в закрепленных за ними классных комнатах, не переходя из кабинета в кабинет. Исключениями будут уроки, для которых необходимо специальное оборудование, и уроки физкультуры.

Уроки в школах будут начинаться в разное время, чтобы дети пересекались как можно меньше. Также в школах будут увеличено время, отведенное на переменки, чтобы дети смогли сходить в буфет, не создавая там массового скопления. Столовые будут работать для организованных групп детей.

"Данные меры принимаются для сохранения здоровья наших детей в сложной эпидемиологической ситуации. Поэтому я уверен, что административные и педагогические работники наших школ с большой ответственностью подойдут к этому вопросу и примут все необходимые меры для соблюдения данных рекомендаций", - сказал Сергей Злобин.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В перечень вошли рекомендации по дезинфекции помещений, где находятся дети, организации учебного процесса и пребывания учащихся в школах.

Напомним, что Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях.