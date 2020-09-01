ОМК построит в Выксе комплекс "зеленой" металлургии за 150 млрд рублей Экономика

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Объединенная металлургическая компания (ОМК, Москва) и итальянская компания Danieli подписали договор о сотрудничестве для строительства в Выксе электрометаллургического комплекса с технологией прямовосстановленного железа. Об этом сообщает пресс-служба ОМК.

Подписание договора состоялось 1 сентября в министерстве промышленности и торговли России. Подписи под документом поставили председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси. В мероприятии по заключению договора также участвовали глава минпрома Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект предусматривает создание ко второй половине 2024 года комплекса по производству стали, круглой заготовки и слябов по технологии DRI (Direct Reduced Iron, прямовосстановленное железо) мощностью до 2,5 млн тонн.

Это производство будет работать в связке с электрометаллургическим комплексом по производству стали мощностью до 1,8 млн тонн в год, которое также расположится в Выксе. Данный комплекс будет выпускать до 400 тысяч тонн литых заготовок для производства железнодорожных колес в действующем колесопрокатном комплексе Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в состав ОМК) и до 1 млн тонн в год слябовой литой заготовки для толстолистового прокатного стана МКС-5000 (Выкса, также принадлежит ОМК).

Инвестиции в проект оцениваются в 150 млрд рублей.

Компания Danieli выступит поставщиком оборудования для электрометаллургического комплекса. Стоимость сделки составила 400 млн евро

"Строительство электрометаллургического комплекса в Выксе открывает широкие перспективы для развития промышленности. Выбор Нижегородской области в качестве площадки для реализации проекта еще раз подтверждает, что инвесторам комфортно здесь работать. Безусловно, создание уникального производства – это, прежде всего, залог социально-экономической стабильности региона. Речь идет о создании 2 000 новых рабочих мест с высоким уровнем зарплаты, об увеличении налоговых отчислений и о дополнительных рынках сбыта", - сказал Глеб Никитин.

Внедряемая технология относится к категории "зеленых", поскольку там используются такие решения, которые позволяют на 70% сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства стали.

"Этот проект – пилотный для российской металлургии, пример так называемой современной зеленой металлургии. В проекте предусмотрены решения, которые направлены на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду, его реализация позволит сохранить экологичность производства при улучшении качества продукции. Кроме того, реализация масштабного проекта приведет к дополнительному развитию таких секторов экономики, как горнодобывающая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, газовая отрасль, транспортный сектор", - добавил Денис Мантуров.

"Благодаря новому комплексу Нижегородская область сможет существенно нарастить инвестиции, сформировать новые кооперационные цепочки поставщиков, потребителей товаров и дополнительно загрузить производства в сопутствующих секторах российской экономики", - подчеркнул Глеб Никитин.