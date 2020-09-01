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Общество

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего председателя ТСЖ в Балахне из-за долгов по теплоэнергии

02 сентября 2020 09:42  [42] Общество

По заявлению Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", действующего от имени поставщика услуги по отоплению и горячей воде, в Балахне возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ в отношении бывшего председателя ТСЖ "Д-65". Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

Гражданин С., являясь на тот момент председателем ТСЖ "Д-65", с января 2013 года по июнь 2015 года не перечислял поставщику услуг ПАО "Т Плюс" (на тот момент ОАО "ТГК №6") денежные средства, полученные от населения за оплату отопления и горячего водоснабжения. Общая сумма долга за отопление и горячую воду за данный период составляла порядка 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения имущественного ущерба ПАО "Т Плюс" путем обмана или злоупотребления доверием в результате преступных действия председателя ТСЖ "Д-65".

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" намерен усилить работу с должниками за тепловую энергию и горячую воду и в дальнейшем добиваться возбуждения аналогичных уголовных дел в отношении руководителей других управляющих организаций - злостных неплательщиков за поставленные тепловые ресурсы.

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