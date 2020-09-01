Проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Дзержинске Происшествия

Проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Дзержинске. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 сентября 2020 года.

Установлено, что 28 августа три 14-летних девушки проникли на территорию недостроенного многоквартирного дома по ул.Советской в Дзержинске, чтобы записать видео для одной из социальных сетей. Находясь на 10 этаже указанного дома, одна из девушек оступилась и упала в технический колодец с высоты трех метров, в результате чего получила травмы.

Проверка продолжается.

Напомним, доследственная проверка была организована после падения 15-летнего подростка из окна квартиры в Нижнем Новгороде. По версии следствия, днем 24 августа девочка выпала из окна четвертого этажа дома по ул. Сергея Есенина в Канавинском районе.