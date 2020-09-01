Последние новости рубрики Происшествия
02 сентября 2020 10:08  [2] Проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Дзержинске
01 сентября 2020 16:38  [242] Нижегородка купила у мошенников свадебное платье за 228 тысяч рублей
01 сентября 2020 12:21  [217] Цыганка получила почти 2 года колонии за обман нижегородской пенсионерки
31 августа 2020 18:26  [612] Ревнивая нижегородка избила соперницу и оставила ее связанную на футбольном поле
31 августа 2020 17:07  [245] Сотрудника нижегородского фитнес-клуба оштрафовали из-за отравления посетителей хлором в бассейне
31 августа 2020 11:29  [326] Подрядчик пытался незаконно вывезти отходы после сноса дома по ул.Самочкина
31 августа 2020 10:40  [273] Житель Выксунского района до смерти избил свою пожилую мать
31 августа 2020 09:51  [437] Сотрудник нижегородского банка несколько месяцев похищал деньги из кассы
31 августа 2020 09:15  [1342] Один человек погиб в ДТП с бензовозом в Кстовском районе
30 августа 2020 13:01  [1160] DAF протаранил поезд под Арзамасом
Происшествия

Проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Дзержинске

02 сентября 2020 10:08  [2] Происшествия

Проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Дзержинске. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 сентября 2020 года.

Установлено, что 28 августа три 14-летних девушки проникли на территорию недостроенного многоквартирного дома по ул.Советской в Дзержинске, чтобы записать видео для одной из социальных сетей. Находясь на 10 этаже указанного дома, одна из девушек оступилась и упала в технический колодец с высоты трех метров, в результате чего получила травмы.

Проверка продолжается.

Напомним, доследственная проверка была организована после падения 15-летнего подростка из окна квартиры в Нижнем Новгороде. По версии следствия, днем 24 августа девочка выпала из окна четвертого этажа дома по ул. Сергея Есенина в Канавинском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
День знаний
01 сентября 2020 17:14Первый раз в первый класс

Светлана Звонкова

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph