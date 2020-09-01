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Общество

Казанский съезд отремонтируют в Нижнем Новгороде осенью

02 сентября 2020 12:07  [103] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Казанский съезд отремонтируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства 2 сентября 2020 года.

В департаменте пояснили, что из ремонтного перечня этого года три объекта включили в инфраструктурную программу "Город 800" на 2021 год – это участки дорог на улицах Ильинской, Суетинской и набережной Федоровского в Нижегородском районе. Их общая протяженность составляет 1,2 км. Подразумевается, что помимо благоустройства территорий на них будет отремонтировано дорожное полотно.

Таким образом, вместо этих трех участков дорог в этом году отремонтируют Казанский съезд (от Верхневолжской до Нижневолжской набережной) протяженностью около 1 км с общей площадью проезжей части и тротуаров около 13 тысяч кв. метров. Ранее работы на объекте были запланированы на 2021 год. Торги по выбору подрядчика будут проведены в сентябре.

В департаменте уточнили, что в ремонтный перечень по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" этого года включены 24 участка дорог, в том числе два за счет экономии, сложившейся на торгах по выбору подрядчика.

Напомним, движение транспорта на участке ул. Циолковского в Сормовском районе будет запрещено с середины сентября до мая 2021 года из-за строительства развязки.

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