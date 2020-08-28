Движение транспорта на участке ул. Циолковского будет запрещено с середины сентября до мая 2021 года Общество

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Движение транспорта по ул. Циолковского (на участке дороги от ул.Культуры до ул.Торфяной) будет запрещено с середины сентября до мая 2021 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения начнут действовать с 8 утра 14 сентября этого года до 1 мая 2021 года с организацией объезда по прилегающим улицам.

Инициатор обращения - ООО "Дорожная строительная компания" ("ДСК").

Департаменту транспорта необходимо рассмотреть и утвердить проект организации дорожного движения во время проведения работ.

Ранее сообщалось, что "ДСК" получила разрешение на строительство транспортной развязки, однако возведение объекта не начнется, пока не будет решен вопрос с минимизацией неудобств передвижения по дороге для жителей.

На временной объездной дороге по улице Новосоветской с выходом на улицу Станиславского предстоит создать переезд через железнодорожные пути. Только после этого и отладки схемы движения транспортных потоков подрядчик в полной мере приступит к подготовительным и строительно-монтажным работам, ограничив движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской.

На весь срок строительства закрывается движение от улицы Культуры до Торфяной. На остальном протяжении улиц Циолковского и Светлоярской транспорт будет передвигаться по существующей проезжей части с введением ограничений с обеих сторон. На улице Культуры, в районе перекрестка с улицей Циолковского, закроют половину проезжей части, транспорт будет двигаться по двум полосам (по одной - в каждую сторону). Также вначале планируется закрыть движение транспорта на улицах Станиславского и Лобачевского. Подъезд к нужным объектам будет осуществляться через соседние улицы.

На время строительных работ уже выбраны объездные маршруты:

1. С ул. Кима и далее по ул. Хальзовской, ул. Свободы и ул. Коминтерна;

2. По ул. Баренца и затем по ул. Старая канава, ул. Сутырина, пер. Союзному;

3. По пр. Кораблестроителей и далее по ул. Коновалова и ул. Федосеенко.

Сроки выполнения работ

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.