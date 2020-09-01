Общественные экоинспекторы будут контролировать благоустройство парка "Швейцария" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство парка "Швейцария" будут контролировать общественные экологические инспекторы министерства экологии Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подрядчик представил экспертам проект благоустройства общественного пространства 1 сентября. Инспекторы прошли по верхнему плато парка, где сейчас ведутся работы в рамках первого этапа благоустройства.

"Один из самых больных вопросов, возникающий у нижегородцев, касается того, насколько бережно подрядчик относится к растениям. Прошли по парку, видим, что те деревья, которые находятся максимально близко к траншеям и местам проезда техники, огорожены. А работы по раскопке траншей ведутся ручным способом, что минимизирует возможные риски повреждения корневой системы", - отметил общественный экоинспектор Артем Савин.

Основной задачей инспекторов будет контроль и мониторинг хода благоустройства, а также недопущение нарушений обязательных требований, установленных законом об охране озелененных территорий общего пользования во время благоустройства. Об этом, в частности, говорилось в предостережении министерства экологии региона. Планируется, что на объект с проверкой инспекторы будут выезжать каждые две недели.

"Видно, что работы ведутся с соблюдением всех правил и норм, предписанных законом об охране окружающей среды. Подрядчик имеет определенный опыт в благоустройстве парков и сохраняет корневую систему", - добавил общественный экоинспектор Михаил Шапкин.

На данный момент АО "ГК "ЕКС" начала работы по прокладке коммуникаций, устройству дорожно-тропиночной сети, а также оснований под некапитальные павильоны. Кроме того, установлены защитные ограждения для деревьев и редких растений, чтобы не повредить их в процессе работ. Уже завершен демонтаж 14 кафе и порядка 11 сооружений, которые были установлены по всему парку. Проект не предусматривает капитального строительства — только временные легко демонтируемые павильоны для комфортного пребывания посетителей.

"Мы ведем работу по графику, даже с небольшим опережением. Естественно, все действия осуществляются в соответствии с нормами и правилами, с учетом максимального сохранения растений. Создание траншей преимущественно ведется ручным способом", - подчеркнул представитель подрядной организации АО "ГК "ЕКС" Алексей Васильев.

Напомним, институт общественных экологических инспекторов создан при министерстве экологии области. Они имеют право фиксировать признаки правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Соответствующие документы они должны направлять в органы муниципального контроля, которые принимают решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Все этапы благоустройства парка "Швейцария" также взяты под контроль региональным отделением "Всероссийского общества охраны природы" (ВООП).

Кроме того, администрация Нижнего Новгорода создала официальные аккаунты парка "Швейцария" в социальных сетях. Теперь за новостями парка можно следить в Instagram (https://www.instagram.com/ swisspark_nn/), Facebook (https://www.facebook.com/ swissparknn/), во "ВКонтакте" (https://vk.com/swisspark_nn). Ранее у парка появился Telegram-канал (https://t.me/swisspark_nn). Также есть сайт, где любой желающий может не только ознакомиться с концепцией и этапами проекта благоустройства парка, но и предложить свои идеи о его наполнении и развитии.

Напомним, накануне 1 сентября, комиссия нижегородской Думы одобрила передачу и снос нескольких объектов в парке "Швейцария".