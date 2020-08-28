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Общество

Комиссия нижегородской Думы одобрила передачу и снос нескольких объектов в парке "Швейцария"

01 сентября 2020 13:54  [49] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Постоянная комиссия городской Думы города Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на заседании 1 сентября 2020 года одобрила принятие в муниципальную собственность имущества ликвидируемого ООО "Парк Приокский" (парк "Швейцария").

Ликвидации ООО началась в июле этого года. Муниципалитет, как единственный участник общества, готов взять на баланс шесть объектов его недвижимого имущества: административное здание, гараж-склад, хозяйственный склад, павильон, гараж и нежилое помещение. Далее их снесут.

Снос строений выполнит подрядчик в рамках контракта по благоустройству парка. На их месте будут обустроены детские площадки.

Депутаты приняли решение поддержать данный вопрос и вынести его на заочное голосование городской Думы с применением опросного листа 1-3 сентября.

Напомним, правительство Нижегородской области и ВООП подписали соглашение о сотрудничестве. ВООП намерено контролировать благоустройство парка. 

Напомним, что с 15 июля в парке "Швейцария" началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

На данный момент АО "ГК "ЕКС" ведет подготовку территории парка перед благоустройством: устанавливает защитные ограждения для деревьев и редких растений, чтобы не повредить их в процессе работ. Также завершен демонтаж 14 кафе и порядка 11 сооружений, которые были установлены по всему парку. 

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