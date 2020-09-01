Минпромторг хочет запретить россиянам фотографировать книги в магазинах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Минпромторг хочет запретить россиянам фотографировать книги в магазинах до их покупки. Информация об этом содержится в проекте постановления правительства.

Документ устанавливает правила продажи товаров.

Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий, сообщается в проекте.

Также ограничения касаются и продавцов.

При этом, в постановление говорится, что магазин должен предоставлять покупателям возможность беспрепятственно знакомиться с содержанием непериодических изданий и проверять качество товаров. Для этой цели при продаже изданий, воспроизводимых на технических носителях, продавец обязан иметь соответствующую аудио-, видео- или компьютерную аппаратуру.

Напомним, современную модельную библиотеку открыли в Володарском районе Нижегородской области.