Минпромторг хочет запретить россиянам фотографировать книги в магазинах до их покупки. Информация об этом содержится в проекте постановления правительства.
Документ устанавливает правила продажи товаров.
Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий, сообщается в проекте.
Также ограничения касаются и продавцов.
При этом, в постановление говорится, что магазин должен предоставлять покупателям возможность беспрепятственно знакомиться с содержанием непериодических изданий и проверять качество товаров. Для этой цели при продаже изданий, воспроизводимых на технических носителях, продавец обязан иметь соответствующую аудио-, видео- или компьютерную аппаратуру.
Напомним, современную модельную библиотеку открыли в Володарском районе Нижегородской области.
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