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Общество

Минпромторг хочет запретить россиянам фотографировать книги в магазинах

02 сентября 2020 12:55  [35] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Минпромторг хочет запретить россиянам фотографировать книги в магазинах до их покупки. Информация об этом содержится в проекте постановления правительства.

Документ устанавливает правила продажи товаров.  

Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий, сообщается в проекте.

Также ограничения касаются и продавцов.

При этом, в постановление говорится, что магазин должен предоставлять покупателям возможность беспрепятственно знакомиться с содержанием непериодических изданий и проверять качество товаров. Для этой цели при продаже изданий, воспроизводимых на технических носителях, продавец обязан иметь соответствующую аудио-, видео- или компьютерную аппаратуру.

Напомним, современную модельную библиотеку открыли в Володарском районе Нижегородской области.

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