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Культура и отдых

Модельную библиотеку открыли в Володарском районе

02 сентября 2020 09:15  [65] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Модельную библиотеку открыли в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На переоснащение и модернизацию библиотеки было направлено более 7 млн рублей, в том числе 5 млн – из федерального бюджета и порядка 2 млн – из областного и местного бюджетов в соответствии с нацпроектом "Культура" по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Очень символично, что именно 1 сентября мы открыли первую в этом году модельную библиотеку. Решетихинская библиотека шла к модернизации не один год. Творческий потенциал и неиссякаемая фантазия сотрудников помогли учреждению выйти за рамки традиционной библиотеки. Благодаря инициативе библиотекарей и сотрудников Дворца культуры им. Луначарского за короткий срок удалось полностью преобразить пространство", – отметила заместитель министра культуры Елена Лупина.

Фото: правительство Нижегородской области 

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал важность создания модельных библиотек.

"Сегодня библиотеки становятся теми общественными центрами, где проводятся самые разные культурные мероприятия. Особенно это востребовано в районах, где нередко ощущается дефицит подобных пространств", – добавил Глеб Никитин.

В регионе в 2020 году откроется еще четыре модельные библиотеки: на базе центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки в Чкаловске, городской детской библиотеки в Выксе и центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина в Ветлуге. Ранее сообщалось о трех учреждениях.

Модельная библиотека также открылась в Дзержинске в конце прошлого года.

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