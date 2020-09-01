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Модельную библиотеку открыли в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На переоснащение и модернизацию библиотеки было направлено более 7 млн рублей, в том числе 5 млн – из федерального бюджета и порядка 2 млн – из областного и местного бюджетов в соответствии с нацпроектом "Культура" по инициативе президента РФ Владимира Путина.
"Очень символично, что именно 1 сентября мы открыли первую в этом году модельную библиотеку. Решетихинская библиотека шла к модернизации не один год. Творческий потенциал и неиссякаемая фантазия сотрудников помогли учреждению выйти за рамки традиционной библиотеки. Благодаря инициативе библиотекарей и сотрудников Дворца культуры им. Луначарского за короткий срок удалось полностью преобразить пространство", – отметила заместитель министра культуры Елена Лупина.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал важность создания модельных библиотек.
"Сегодня библиотеки становятся теми общественными центрами, где проводятся самые разные культурные мероприятия. Особенно это востребовано в районах, где нередко ощущается дефицит подобных пространств", – добавил Глеб Никитин.
В регионе в 2020 году откроется еще четыре модельные библиотеки: на базе центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки в Чкаловске, городской детской библиотеки в Выксе и центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина в Ветлуге. Ранее сообщалось о трех учреждениях.
Модельная библиотека также открылась в Дзержинске в конце прошлого года.
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