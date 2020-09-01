Подпольный склад этилового спирта якобы для аптек прикрыли в Нижнем Новгороде

Фото:
Подпольный склад этилового спирта прикрыли в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно после проверки с участием представителей межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.
В ходе проверки складских помещений и автотранспортных средств по ул. Гордеевской в Канавинском районе, установлен факт незаконного оборота фармацевтической субстанции (этанола, крепостью 95%) производства ООО "Армавирская межрайонная аптечная база".
Обнаружено около 16 тысяч литров спирта, расфасованного в пластиковые канистры. В настоящее время вся фармацевтическая субстанция изъята.
Напомним, в августе нелегальное производство водки прикрыли в ходе проверки частного дома в поселке Нагулино Автозаводского района.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+