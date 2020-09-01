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Бизнес

Подпольный склад этилового спирта якобы для аптек прикрыли в Нижнем Новгороде

02 сентября 2020 15:08  [83] Бизнес

Фото: управление Росалкогольрегулирования по ПФО

Подпольный склад этилового спирта прикрыли в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно после проверки с участием представителей межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

В ходе проверки складских помещений и автотранспортных средств по ул. Гордеевской в Канавинском районе, установлен факт незаконного оборота фармацевтической субстанции (этанола, крепостью 95%) производства ООО "Армавирская межрайонная аптечная база".

Обнаружено около 16 тысяч литров спирта, расфасованного в пластиковые канистры. В настоящее время вся фармацевтическая субстанция изъята.

Фото: управление Росалкогольрегулирования по ПФО

Напомним, в августе нелегальное производство водки прикрыли в ходе проверки частного дома в поселке Нагулино Автозаводского района.

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