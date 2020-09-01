Стала известна степень готовности строящейся трассы Неклюдово-Золотово на Бору Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о степени готовности трассы Неклюдово-Золотово, которую сейчас строят на Бору. Информацию, озвученную главой региона, распространила пресс-служба губернатора и правительства области.

Глеб Никитин сказал, что сейчас в целом готовность дороги превышает 75%. На объекте уже завершены работы перекладке инженерных сетей, устройству насыпи земляного полотна и водопропускных труб. Готовность пяти путепробоводов трассы превышает 90%. Кроме того, завершаются работы по созданию сетей ливневой канализации и дорожной одежды.

"Для нас это очень важный объект. Строительство участка позволит развести на разные уровни автомобильную дорогу и железнодорожные пути, увеличить пропускную способность трассы", - объяснил глава региона.

Он напомнил, что для этого масштабного строительства потребовался ремонт близлежащих дорог.

"Отмечу, что к ремонту дорог в Борском районе мы подошли комплексно. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже отремонтировано 3,3 км дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров: это, по сути, подъезд к будущей развязке ", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что трассу Неклюдово-Золотово достроят раньше запланированного срока. Это станет возможным в связи с тем, что федерация. Пойдя на встречу просьбе Глеба Никитина, перераспределила предназначенные на 2021 год средства для строительства трассы, выделит их в 2020 году.

Открытие автомобильного движения на дороге планируется в октябре-ноябре 2020 года.

Трасса Неклюдово – Золотово входит в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Общая протяженность участков строительства дороги Неклюдово-Золотово превышает 8 км, при этом около 1 км из них – это длина пяти путепроводов.

Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

Стоимость строительства участка Неклюдово-Золотово составляет около 4 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд рублей - это средства федерального бюджета.