Трассу Неклюдово-Золотово на Бору достроят раньше запланированного срока Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Трассу Неклюдово-Золотово на Бору достроят раньше запланированного срока. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, информацию о сокращении срока строительства объекта озвучил глава региона Глеб Никитин в ходе выездного совещания на объект.

Губернатор напомнил, что Нижегородская область направляла в адрес правительства РФ заявку с просьбой рассмотреть возможность перераспределения средств федерального бюджета в размере более 1 млрд рублей, выделяемых на строительство дороги Неклюдово-Золотово, с 2021 года на 2020 год для досрочного завершения строительства объекта уже в этом году.

"По контракту срок завершения строительства - август 2021 года. Но, понимая значимость объекта, мы обратились в правительство России, чтобы в этом году на строительство были выделены дополнительные средства в размере миллиарда рублей. Соответствующее решение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Благодаря этому стройку удастся завершить досрочно. Открыть автомобильное движение рассчитываем в октябре-ноябре этого года", - рассказал Глеб Никитин.

Он обратил внимание на важность этого дорожного объекта, который поможет, в том числе, решить проблему "пробок" в данном направлении.

"Сегодня лично убедился в том, что пробки здесь бывают практически постоянно. Объект очень нужный. Конечно, нам не удалось бы реализовать его без федеральной поддержки. Дорога Неклюдово-Золотово была включена в комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры", - добавил глава региона.

Трасса Неклюдово – Золотово входит в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Данный участок является второй очередью строительства Борской транспортной системы. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Работа с Федеральным дорожным агентством по переносу средств федерального бюджета, предусмотренных на строительство автомобильной дороги, с 2021 на 2020 год, ведется с весны текущего года. Тогда же из областного бюджета на строительство трассы было дополнительно выделено 372 млн рублей.

Общая протяженность участков строительства дороги Неклюдово-Золотово превышает 8 км, при этом около 1 км из них – это длина пяти путепроводов.

Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

Стоимость строительства участка Неклюдово-Золотово составляет около 4 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд рублей - это средства федерального бюджета.